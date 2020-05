Depois da arte, há quem recrie cenas do cinema e da televisão

Daniel Pinheiro e Kátia Guerreiro são dois actores em quarentena, “sem nada para fazer à parte de ver filmes e séries”. Assim se apresentam na primeira publicação do DK, projecto no Instagram onde diariamente publicam a reprodução de uma cena ou poster do cinema e da televisão. O grande desafio é fazê-lo apenas com recurso aos objectos que têm em casa.

Há 45 dias que o casal se dedica a reimaginar clássicos do cinema como Pulp Fiction de Quentin Tarantino e The Shining de Stanley Kubrick, blockbusters como Titanic de James Cameron e Mamma Mia! de Phyllida Lloyd e, até, filmes portugueses ou luso-franceses como Variações de João Maia ou Menina de Cristina Pinheiro. Cabem ainda, na criativa conta de Instagram, populares séries como Friends, Game of Thrones ou The Walking Dead.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por DK (@dk_scene) a 17 de Mar, 2020 às 2:36 PDT

Mesmo com recursos limitados, Daniel e Kátia criam reproduções incrivelmente fiéis aos filmes e séries retratados. É quase como se estivessem a trabalhar: há figurinos mais ou menos parecidos com os originais, caracterização doseada de acordo com o necessário, cenários com luz e cor aproximadas ao pequeno ou grande ecrã e, sobretudo, rostos expressivos. As possibilidades são infinitas, o que é preciso é saber conjugá-las.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por DK (@dk_scene) a 22 de Mar, 2020 às 10:02 PDT

+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal

+ Esta conta de Instagram inspira a recriar obras de arte famosas com o que tem em casa

+ 10 obras de arte que nos lembram como é bom estar em casa

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.

Share the story