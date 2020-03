A Dama com Arminho (1489-1490), de Leonardo da Vinci, em que o arminho é, na verdade, um cão demasiado grande para caber no colo, a Traição das Imagens (1928-1929), de René Magritte, em que o icónico cachimbo é substituído por um rolo de papel higiénico, ou A Rapariga do Brinco de Pérola (1665), de Johannes Vermeer, apenas perceptível por uma composição cromática feita com peças de roupa, são alguns exemplos das obras de arte recriadas na conta de Instagram Tussen Kunst & Quarantaine ("Entre a Arte e a Quarentena", em tradução livre).

Criada há cerca de uma semana, tem sido fonte de grande entretenimento para os seus já mais de 50 mil seguidores. Isto porque lançou, desde logo, um desafio de homemade art em que todos podem participar. As regras são simples: escolher o seu quadro favorito, procurar três objectos que tenha em casa e recriar a obra com eles.

As propostas têm chegado umas atrás das outras, e vão das simples fotografias em que os participantes imitam a postura das figuras que constam das obras, a recriações mais extravagantes com recurso a bigodes postiços, pinturas na cara e papel higiénico a servir de cabelo ou colar. O desafio promete divertir miúdos e graúdos e já tem o selo de aprovação do Rijksmuseum, prestigiado museu holandês.

