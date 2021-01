Depois das festas há desporto: Oysho transmite aulas online durante um dia inteiro

A marca tem vindo a mostrar a sua vontade em fazer mexer quem está do outro lado do ecrã com iniciativas desportivas regulares.

A Oysho, marca espanhola de pijamas e sportswear do grupo Inditex, continua firme nos eventos online que põem todos a mexer. Para começar o ano a queimar as travessuras de 2020, a marca dedica um dia inteiro ao desporto com aulas online – o Sport Hub arranca já no dia 2 de Janeiro.

Já não são estreantes nestas andanças das transmissões online e o esforço tem sido grande no sentido de manter as pessoas no activo tendo em conta todas as circunstâncias. Desta vez, a Oysho lança o Sport Hub, um projecto virtual no seu canal de YouTube com treinos online para todos os níveis de yoga e treino funcional.

O programa arranca no sábado, dia 2, logo às 09.00 com uma aula de yoga com Sjana Elise, e segue com um treino de boxe com Joana Pastrana para marcar o ritmo da manhã.

Às 12.00 e às 16.30 há novas sessões de yoga com Hannah Barrett e Riva G, respectivamente. Às 18.00 o ritmo acelera com uma aula de total body com Patry Jordan, e o Sport Hub termina com uma aula de vinyasa com o yogui Kino MacGregor, às 19.30.

