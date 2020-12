Há streaming do Circo de Natal do Coliseu do Porto no dia de Ano Novo

O Circo de Natal do Coliseu do Porto Ageas vai ser transmitido via streaming no dia de Ano Novo, 1 de Janeiro. Os bilhetes já estão à venda.

Num ano particularmente desafiante para o sector da cultura, o Circo de Natal do Coliseu do Porto Ageas irá até casa de todos os que quiserem ver o que as artes circenses têm de mais fantástico, com números de acrobacia aérea, ilusionismo, trapézio, clown, mastro chinês, corda bamba, forças opostas, parkour e malabarismo. A transmissão única via streaming está marcada para o dia de Ano Novo, 1 de Janeiro, pelas 17.00.

“Receba o ano de 2021 da melhor forma e sem sair de casa, esteja em que parte do mundo estiver”: é este o convite feito a todos aqueles que não podem deslocar-se ao Coliseu para assistir ao espectáculo ao vivo, com sessões até 3 de Janeiro, ou que não conseguiram adquirir bilhete, devido ao menor número de sessões e lotação reduzida.

No primeiro de Janeiro, às 17.00, dia em que é pedido às famílias que fiquem em casa a partir das 13.00, o espectáculo, que também pode ser visto em sessões nos cinemas NOS até 6 de Janeiro, vai pela primeira vez ao encontro do público, através da plataforma Ticketline Live Stage, onde é possível adquirir bilhete por 9€/dispositivo.

Reinventando uma tradição histórica, duas dezenas de artistas vão apresentar vários números em estreia absoluta, numa pista com todas as condições de segurança para performers e público. O mestre-de-cerimónias vai ser Rui Paixão, o primeiro português a integrar o Cirque du Soleil como criador original. Mas há mais. Uma das grandes novidades deste ano é a Orquestra Circo Coliseu Porto Ageas, conduzida pelo maestro Cesário Costa, que interpretará uma banda-sonora original especialmente concebida pelo compositor Filipe Raposo.

Se for residente no concelho do Porto e quiser ver o espectáculo ao vivo, ainda há bilhetes (7-15€) para os dias 30 de Dezembro de 2020 (15.00 e 20.00) e 1 (11.00), 2 (10.00) e 3 (10.00) de Janeiro de 2021.

