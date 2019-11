Desafio Tincal 2019: uma exposição que junta joalharia e anatomia

A joalharia/ateliê/multifacetada loja Tincal Lab, no Centro Comercial Bombarda, recebe mais uma edição do Desafio Tincal 2019. Este ano estão a concurso 100 peças, de quase 60 joalheiros, vindos de cerca de 30 países, que poderão ser admiradas até ao final do ano.

O Desafio Tincal Lab já vai na quinta edição e todos os anos lança um tema que liga a joalharia a uma outra outra área, como a arquitectura, a música, a tecnologia e o cinema. Este ano, o tema é Joalharia e Anatomia. Vai daí, em Junho foi pedido a todos os participantes que criassem até três peças, com um preço máximo de 100€/cada. Cinco meses depois, os trabalhos finalistas chegam ao Porto para disputarem três prémios.

O primeiro é atribuído amanhã, sábado 9, por um júri do qual faz parte Ana Pina, responsável pelo Tincal Lab, Áurea Praga, joalheira e ilustradora, e Paulo Rui Monteiro, médico especialista em cirurgia plástica e reconstrutiva. Os restantes prémios são da responsabilidade do público, que pode votar online ou na loja, até ao final do ano. Os três vencedores vão ter a oportunidade de ver o seu trabalho exposto nesta loja em 2020.

O principal objectivo deste desafio é mostrar ao público a qualidade e a diversidade da joalharia contemporânea. Além da inauguração da exposição, neste dia também será lançado um catálogo onde vão estar destacadas todas as peças criadas e os seus autores.

