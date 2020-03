Como não queremos que lhe faltem ideias do que fazer com os mais novos nestes dias, deixamos-lhe uma lista de associações e espaços que estão a dinamizar actividades a pensar nos pequenotes.

O Espaço Gera Gera é um deles. Para além de servir como centro de apoio ao estudo e preparação para exames, a equipa tem disponibilizado diariamente sugestões: desde plantar dentro de cascas de ovos, aprender novas receitas de bolos, até fazer música com panelas ou trabalhar a memória com pequenos jogos que podem envolver os pais e avós.

A The Navigator Company criou também algumas actividades até ao final de Abril no âmbito do projecto Dá a Mão à Floresta, para sensibilizar para a protecção da floresta nacional. No site encontra desenhos animados, concertos, jogos de palavras, um dominó com animais à mistura, puzzles para fazer download e uma secção de piadas e adivinhas.

As crianças entre os 4 e os 9 anos podem explorar as actividades do Ateliê Criativo Voalá. Tem quadros inspirados na Frida Kahlo, cartões, pinturas e recortes e ensinam a fazer carimbos originais com recurso às frutas velhas que podemos ter em casa. Se quiser incentivar à leitura, aproveite as histórias publicadas no site da Rede de Bibliotecas de Lisboa e os contos para ajudar a dormir melhor na página da Associação Nuvem Vitória.

+ Escritores contam histórias infantis no Bairro dos Livros

+ Miguel Araújo canta canções de embalar em directo

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.