Miguel Araújo canta canções de embalar em directo

São os concertos mais ternurentos da quarentena. Miguel Araújo tem estado a partilhar online o momento em que canta para ajudar a filha a adormecer. Tem sido assim todas as noites, desde que começou o isolamento. Quando a vai deitar, por volta das 21.00, este "concerto de embalar" é transmitido em directo, na sua conta do Instagram e Facebook, onde interpreta canções suas e dos que mais admira, para pequenos e crescidos.

"Faço isto há anos", diz-nos Miguel Araújo. "Ocorreu-me que não me custava nada pôr o telemóvel em cima do joelho e transmitir o momento diariamente. É algo em que eu posso ser útil. Não posso ser útil em mais nada, na realidade. Só com música. Muitas crianças acalmam e adormecem com estes mini-concertos em directo."

Os concertos são todos feitos às escuras. "O quarto da minha filha está, como é natural, às escuras. Se eu ganhasse um cêntimo por cada pessoa que reclama que 'não se vê nada' , acabaria esta quarentena milionário", brinca. O que é que a sua filha mais gosta de ouvir? "Ela pede-me para tocar as músicas da Patrulha Pata. E algumas minhas, também. A 'Balada Astral' sempre a acalmou muito, mesmo quando era recém-nascida", refere.

E depois disto, será que já começou a pensar fazer um disco para crianças? "Não. Mas uma compilação destes momentos podia ser pertinente", diz o músico.

Estas transmissões online vão continuar "enquanto esta fase durar". Entretanto, Miguel Araújo vai lançar "O Dia da Procissão", uma música nova com António Zambujo. Para fazer o vídeo, estão a recolher filmagens caseiras. Saiba aqui como pode participar.

