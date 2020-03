Dezenas de concertos em directo em novo site portuense

Em tempo de adversidade, a indústria musical está a aprender a adaptar-se. A pandemia de Covid-19 afectou fortemente os artistas, que tiveram de cancelar os concertos dos próximos meses. Confinados às suas casas, os músicos mostram agora ao mundo a sua arte através de um ecrã. A promotora portuense de música ao vivo Gig Club, que anda a dar-nos música desde 2019, criou a nova plataforma Play It Safe, Stay Home como reacção ao estado de isolamento social. Através dela, vamos poder ver e ouvir dezenas de concertos, DJ sets e programas de rádio em directo.

A nova rádio vai transmitir playlists e programas autorais de artistas e agentes musicais. Entre os nomes confirmados para os concertos em directo contam-se Samuel Úria, Filipe Sambado, Noiserv, Old Jerusalem, The Legendary Tigerman, Best Youth, First Breath After Coma, Surma, Luca Argel, Homem em Catarse, João Mortágua e Joana Espadinha, entre muitos outros.

O serviço nasce de uma parceria com a editora Omnichord Records. As transmissões são gratuitas, mas esta iniciativa quer trazer para a esfera pública a situação de precariedade que os artistas vivem nos dias de hoje. Assim, as pessoas são encorajadas a fazer donativos ou a comprar os discos dos artistas associados.

O projecto conta já com mais de 30 artistas e ainda está a aceitar candidaturas de músicos, DJs, curadores ou autores de programas de rádio que queiram participar na programação. A plataforma arranca oficialmente no sábado, 21 de Março, com fim previsto para o dia 19 de Abril. Consulte a agenda completa aqui.

