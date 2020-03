Veja concertos em directo a partir de casa

Enquanto estamos todos confinados às nossas casas, os artistas portugueses não baixam os braços nem os instrumentos. Na noite de sábado, Salvador Sobral e André Santos juntaram milhares de pessoas em volta de uma transmissão online de música ao vivo. O concerto, que gerou um momento de comunhão nas redes sociais, ainda pode ser visto aqui. Durante esta semana, vai poder ver vários concertos em tempo real no conforto do seu sofá, em directo nas redes sociais.

O Festival Eu Fico Em Casa vai acontecer ao longo de seis dias. É uma iniciativa conjunta de músicos, editoras e agências portuguesas que vão levar quase uma centena de concertos ao público em casa. As actuações duram meia hora e serão transmitidas nas contas de Instagram dos músicos e bandas participantes. Confira o alinhamento do festival:

17 de Março

17h00 – Bárbara Tinoco

17h30 – André Henriques

18h00 – Elisa Rodrigues

18h30 – Buba Espinho

19h00 – Filipe Gonçalves

19h30 – João Pedro Pais

20h00 – DOMI

20h30 – Cristina Branco

21h00 – Boss AC

21h30 – Diogo Piçarra

22h00 – David Fonseca

22h30 – Samuel Úria

23h00 – BRANKO



18 de Março

17h00 – Tiago Nacarato

17h30 – Lince

18h00 – Irma

18h30 – Filho da Mãe

19h00 – André Sardet

19h30 – Tomás Adrião

20h00 – Chico da Tina

20h30 – April Ivy

21h00 – Murta

21h30 – Fernando Daniel

22h00 – Márcia

22h30 – Noiserv

23h00 – Supa Squad



19 de Março

17h00 – Paulo Sousa

17h30 – Afonso Cabral

18h00 – Joana Espadinha & Cassete Pirata

18h30 – Tainá

19h00 – Fábia Rebordão

19h30 – Bispo

20h00 – Mirai

20h30 – Marta Carvalho

21h00 – António Zambujo

21h30 – Mafalda Veiga

22h00 – Matias Damásio

22h30 – Prodígio

23h00 – DJ RIDE

20 de Março

17h00 – Tomás Wallenstein

17h30 – Sean Riley

18h00 – Frankie Chavez

18h30 – Catarina Munhá

19h00 – Kalú

19h30 – Cláudia Pascoal

20h00 – Nelson Freitas

20h30 – Marco Rodrigues

21h00 – AGIR

21h30 – Pedro Abrunhosa

22h00 – Capicua

22h30 – Pedro Mafama

23h00 – Stereossauro



21 de Março

17h00 – Valas

17h30 – O Gajo

18h00 – Joana Almeida

18h30 – Luís Severo

19h00 – Benjamim

19h30 – Jorge Benvinda

20h00 – Cálculo

20h30 – Rui Massena

21h00 – Héber Marques

21h30 – Carolina Deslandes

22h00 – The Legendary Tigerman

22h30 – Ana Bacalhau

23h00 – Moullinex



22 de Março

17h00 – Fausto Bordalo Dias

17h30 – João Só

18h00 – Sara Correia

18h30 – Júlio Resende

19h00 – Selma Uamusse

19h30 – Ricardo Ribeiro

20h00 – Best Youth

20h30 – Nuno Ribeiro

21h00 – Ana Moura

21h30 – David Carreira

22h00 – Luísa Sobral

22h30 – Tiago Bettencourt

23h00 – Xinobi

Os Cordel, dupla formada pelos cantautores João Pires e Edu Mundo, vão transmitir hoje às 21.30 um concerto através do Facebook. "Precisamos de ficar em casa, de proteger os nossos. Os nossos são todos. Acreditamos que a música, a leitura, o cinema, a pintura e todas as formas de arte serão muito importantes na vivência dos próximos tempos. Dia 16 oferecemos o nosso pequeno contributo para que ficar em casa seja um bem. É a vida que está em causa. Que não se coloque a economia e valores comerciais à frente da existência humana. Espalhem a Palavra, não o Vírus", dizem.

No dia 18 de Março, às 18.00, Paulo Praça oferece um pequeno concerto a partir da sua casa em Vila do Conde, em directo no Facebook. O músico lançou em 2019 o álbum Um Lugar Pra Ficar, que conta com prefácio de Pedro Abrunhosa e composições de nomes como o escritor Valter Hugo Mãe, o músico brasileiro Pierre Aderne e o jornalista Nuno Miguel Guedes, entre outros.

O produtor David Bruno, do grupo portuense Conjunto Corona, vai estar em directo no YouTube no dia 18 de Março às 21.00.

A cantora e compositora Lika, natural do Cazaquistão mas a viver em Portugal, inicia esta semana uma série de concertos que serão transmitidos em live streaming no Facebook e no seu canal do YouTube, cada um a partir de uma divisão diferente de sua casa.

A artista transmontana Emmy Curl teve que adiar as quatro primeiras datas da sua digressão, mas anunciou nas redes sociais que no dia 20 de Março o concerto de Vila Real será transmitido através das redes sociais.

Até ao final de Março, a rádio Mega Hits organiza um “festival”. Através do Instagram, serão garantidas transmissões em directo de concertos de vários artistas nacionais, a partir das suas casas. Tome note dos próximos: Agir (18 Março, 19.00), Ella Noir (19 Março, 18.00), Biya (22 Março, 17.00), Mar (26 Março, 18.00) e Bárbara Bandeira (27 Março, 18.00).

