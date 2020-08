Descubra dois baloiços sobre a água para refrescar no Verão

São baloiços perfeitos para estes dias de Verão. Com paisagens de sonho para fotografias no meio da natureza e em locais refrescantes para dar um mergulho.

São a nova moda do Verão. Depois de meses fechados em casa, os baloiços remetem-nos para as memórias mais felizes da infância, em que nos sentíamos mais livres e despreocupados. A baloiçar, com os pés no ar e os cabelos despenteados pelo vento, o céu era o limite.

Nos últimos meses, multiplicaram-se os novos baloiços para todas as idades – com vista para o Douro, às portas do Parque Nacional da Peneda-Gerês ou para voar entre o Minho e a Galiza. Mas para quem não acha grande piada às alturas e quer refrescar o corpo com um mergulho, os melhores são os baloiços instalados sobre a água. No final de Julho, regressaram dois baloiços sazonais e bem fotogénicos sobre o rio.

O Baloiço do Bestança fica em Cinfães, junto ao Canhão de Pias e à Estrada Nacional 222. É apenas um assento em madeira preso por dois cordéis a um tronco, mas o cenário paradisíaco vale o esforço para lá chegar. A água que corre por baixo pertence ao rio Bestança, que nasce a 1229 metros de altitude na serra de Montemuro e serpenteia pelo concelho de Cinfães, até desaguar no rio Douro. Para encontrar este baloiço, deve caminhar pela calçada junto aos viveiros de trutas e seguir a sinalética – veja o mapa.

O Baloiço do Burgo (ou Baloiço das Piscinas de Nossa Senhora da Piedade) também só costuma estar disponível por esta altura de menor caudal da ribeira, para não pôr em perigo a segurança de quem o visita. Encontra-o entre Castanheira de Pera e Coimbra, na zona da Lousã, perto das Aldeias do Xisto (ver mapa). Aproveite para tirar fotografias, baloiçar com os pés na água e dar uns mergulhos. O espaço da piscina natural é bastante grande, por isso dá para nadar à vontade.

