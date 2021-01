Descubra os segredos do Porto neste escape room online

Farto de estar em casa? O No Way Out Escape Room Porto convida-o a sair mas sem se levantar do sofá.

Uma equipa desconhecida, um mistério para resolver e 60 minutos para escapar. É esta a proposta do No Way Out, um escape room portuense, que transformou uma sala de fuga num jogo online, que desafia fronteiras geográficas e até temporais. A missão é salvar o historiador Ernesto, que voltou ao passado para trazer de volta a História da cidade Invicta, que foi misteriosamente apagada. Aponte na agenda: 30 de Janeiro.

“Vivemos num tempo de confinamento, em que nos sentimos presos e até abalados psicologicamente, sem podermos sair e ir beber um café ou um copo. Por isso, pensámos em dar a oportunidade às pessoas de se conhecerem sem se colocarem em perigo”, esclarece ao telefone Salomé Moreira, uma das sócias do No Way Out.

A ideia, explica Salomé, é as pessoas inscreverem-se e serem alocadas a uma equipa mistério. “O Game Master vai estar na sala física com uma câmara e terá de ser guiado pelo grupo, que não se conhece de lado nenhum e que terá de se organizar e conversar para o ajudar a escapar a tempo.”

O desafio vai funcionar através da plataforma Zoom, onde os participantes e respectivas equipas vão poder falar com o Game Master, o historiador Ernesto, e dar-lhe todas as indicações e instruções necessárias para que consigam resolver todos os mistérios dentro do tempo de duração do jogo.

Para participar, terá de garantir o seu bilhete (10€) o quanto antes no site do No Way Out Escape Room. Basta preencher o formulário, escolher uma das três horas disponíveis (16.00, 19.00 ou 21.00) e esperar pela confirmação, para posteriormente fazer o pagamento. Só conhecerá a sua equipa no própria dia e como o evento não conhece barreiras, poderá ser feito em inglês, caso haja pessoas estrangeiras inscritas.

