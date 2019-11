DESIGNÀgora: dez sessões de cinema compõem a programação deste ciclo

Reflectir sobre o papel que o design enquanto acto de projecção e ferramenta de pensamento desempenha na instauração de um equilíbrio renovado e duradouro entre as forças opostas que regem a sociedade é o objectivo deste ciclo de cinema que arranca com a exibição de The Human Scale (dia 7, às 21.00). O filme de Andreas Dalsgaard questiona a relação entre o espaço urbano e os seus habitantes, colocando as pessoas, com as suas necessidades, os seus ritmos e as suas vidas, no centro da investigação.

Da agenda da iniciativa faz também parte a projecção das películas Hacer mucho con poco (dia 9, às 19.00), de Katerina Kliwadenko e Mario Novas; Design that Heals, de Tatcher Bean; e The Imagineries of Transformation, de Karine Dana, sobre as mudanças positivas que o projectista pode provocar no contexto económico-social em que actua. Estes dois últimos filmes integram uma sessão no dia 9 que começa às 17.30.

Outro eixo importante da programação é a homenagem prestada a grandes protagonistas do design internacional, através de documentários como Rams (dia 9, às 21.30), de Gary Hustwit, que se desenrola em torno da vida e obra do designer alemão Dieter Rams, ao mesmo tempo que reflecte sobre conceitos como o consumismo, o materialismo e a sustentabilidade.

Todas as projecções têm lugar na Casa Comum da Reitoria do Porto, excepto as de dia 10, que acontecem no Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Nery. Apesar de gratuita, a entrada está sujeita à lotação da sala, pelo que se aconselha a reserva de lugar por e-mail (ascipsegreteria@gmail.com) ou telefone (96 195 4244).

