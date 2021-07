D'EUNOIA, a marca portuguesa inspirada nas paisagens do Douro

Catarina e Ana Cruz são irmãs que, desde tenra idade, partilham o gosto por roupa, sapatos e acessórios. "Éramos o tipo de miúdas que partia os saltos altos da mãe quando tentávamos desfilar lá por casa", contam. Então, durante o primeiro confinamento – altura em que voltaram a viver juntas em casa dos pais –, decidiram aventurar-se pelo mundo da moda e criar a D'EUNOIA.

Apesar de não terem muita experiência no mundo da moda ou do têxtil (são ambas licenciadas em Economia), foi fácil chegar a um consenso, quando começaram a pensar no conceito que a D'EUNOIA deveria adoptar. Sob o mote "keep your roots, grow your wings", criaram esta marca que, segundo explicam, é uma representação das paisagens do Douro e, especialmente, das suas raízes, já que as irmãs são naturais de Carrazeda de Ansiães.

O primeiro produto que lançaram foi uma mala, baptizada com o nome Origem, feita em pele e disponível em diferentes combinações de cor e texturas (entre os 125€ e os 130€). Quando a criaram, tinham o objectivo de "acabar com a dor de cabeça que é escolher entre uma mala clássica e uma mais ousada", explicam. Então, criaram um modelo bastante clássico, mas que pode ser complementado com diferentes alças (também à venda online) para lhe dar um toque mais original. Existem, neste momento, cinco modelos com diferentes motivos e aplicações como pérolas, franjas e flores em tecido (entre os 75€ e os 100€).

© DR Versão da mala Origem em creme

Depois das malas, decidiram apostar noutra área, os vestidos de festa, um trabalho motivado pela vontade que tinham de "celebrar todas as festas que não aconteceram". A colecção, apelidada de "Never Late Again", conta apenas com um vestido, o Origem, feito com tecido crepe acetinado e disponível em preto e "ouro velho".

A partir deste vestido base, criaram diferentes complementos, que podem ser adicionados, como o Touriga (110€), um crop top de tule, bordado com lantejoulas, que pode ser usado por cima do vestido (ou outra peça). Está também à venda o Franca (130€), composto por faixa cinta, folho e laço; a saia Barroca (220€), com tule bordado a lantejoulas douradas e pretas; e as mangas Roriz (85€), também em tule bordado com lantejoulas.

© DR Folho Franca

Como as irmãs não têm muita experiência na área, decidiram deixar a produção das peças para quem a tem, por isso trabalham com artesãos portugueses, com muitos anos de ofício, que as ajudam e guiam durante todo o processo. Criaram parcerias com vários ateliês de pequena dimensão, onde conseguem "garantir qualidade e atenção ao detalhe".

Os produtos da marca só estão disponíveis na loja online e todos são feitos por encomenda – uma forma de "oferecer uma experiência exclusiva a quem colecciona os nossos artigos", explicam.

Entre os planos para o futuro da D'EUNOIA, está a vontade de criar um ateliê próprio com artesãos das mais variadas áreas e com a capacidade de recriar as ideias que fervilham na cabeça de Catarina e Ana.

+ 15 lojas online do Porto que tem de conhecer

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal