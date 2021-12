"Dezembro no Museu" leva música e ilusionismo ao centro de Amarante

Durante o mês de Dezembro, é muito fácil encher a agenda com jantares, eventos e festas, e os que gostam de música e ilusionismo encontram boas propostas no Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, em Amarante. "Dezembro no Museu" é o nome da iniciativa, com sessões nos dias 11, 19 e 22 de Dezembro.

A inaugurar a programação estará o supergrupo Kiko & The Blues Refugees, formado pelo compositor e produtor Kiko Pereira, o guitarrista António Mão de Ferro, o teclista Jorge Filipe Santos, o baixista Carl Minnemann e o baterista João Cunha. Juntos apresentam, pela primeira vez, o álbum de estreia Threadbare, no sábado, 11 de Dezembro, às 21.30.

Às 16.00 de domingo, 19 de Dezembro, sobe ao palco Zé Mágico, o nome artístico de José Pereira, que "tem na magia, no teatro, na dança e no novo circo as suas grandes paixões", explica o município, em comunicado. Trata-se de um espectáculo de ilusionismo pensado para toda a família.

O programa termina na quarta-feira, dia 22, às 21.30, com uma actuação da Orquestra do Norte, que apresenta o Quinteto de Metais. Durante o espectáculo, intitulado Orquestra vai ao Museu, vai poder ouvir temas como "Renaissance Dances" e "La Mourisque" de Tielman Susato; "Bransle Quatre Bransles", "Ronde", "Ronde - Mon Amy", "Basse Danse Bergeret" e "Old American Songs", com arranjos de Aaron Copland; e "Game Of Thrones", de Ramin Djawadi.

A entrada para todos os espectáculos é gratuita, com lotação limitada, sendo necessário apresentar o certificado digital de vacinação à entrada.

