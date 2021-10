Pedro Almodóvar e Jorge Galindo apresentam exposição em Amarante

A exposição Pinturas Partilhadas, que junta o pintor Jorge Galindo ao realizador Pedro Almodóvar, estreia-se em Portugal no Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, em Amarante, onde pode ser vista até 31 de Dezembro.

A colaboração criativa entre ambos começou a partir da encomenda de um desenho que o cineasta fez ao pintor para o filme Dor e Glória (2019). Para isso, Jorge Galindo inspirou-se nos vasos de flores que tinha nas proximidades e esboçou os primeiros estudos em aguarela. A partir das fotografias de Almodóvar, trabalharam em telas de grande formato, servindo-se de cores fortes.

© DR 'Pinturas Partilhadas' de Pedro Almodóvar e Jorge Galindo

Durante esta colaboração, o realizador espanhol também pintou e chegou a confessar “ter sido uma das experiências de criação mais fortes” da sua vida. “Há muito tempo que não experimentava algo totalmente novo e tão poderoso como a pintura, mas aqui estamos para partilhar convosco. Mas que fique claro que eu não sou pintor”, disse Pedro Almodóvar, aquando da inauguração da exposição em Madrid, em 2020.

O resultado é “o sentido de uma espacialidade aberta, quase gestual", lê-se na nota de imprensa. O pintor encontrou, "sobre a resistência silenciosa das discretas imagens de Almodóvar, um palco libertador, onde arriscou um diálogo que, sem conduzir à perda das respectivas identidades, a ambos libertou das formas anteriores e já conhecidas".

© DR 'Pinturas Partilhadas' de Pedro Almodóvar e Jorge Galindo

Pedro Almodóvar foi o primeiro espanhol a ser nomeado para o Óscar de melhor realizador. Natural de Calzada de Calatrava, La Mancha, dos seus filmes destacam-se Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos (1988), Tudo Sobre Minha Mãe (1999) e Fala Com Ela (2002). Jorge Galindo nasceu em Madrid e conta já com 30 anos de carreira. Descreve o seu trabalho como “pop sujo” e as suas pinturas monumentais são gestuais e expressionistas.

A exposição Pinturas Partilhadas pode ser visitada no Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso de terça a domingo, entre as 10.00 e as 12.30, e entre as 14.00 e as 18.00. A entrada tem o valor simbólico de 1€, mas os estudantes, portadores de Cartão Jovem e maiores de 65 anos pagam apenas 0,50€. Até aos 15 anos, a entrada é gratuita.

Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso: Alameda Teixeira de Pascoaes, Amarante. Até 31 Dezembro, Ter-Dom 10.00-12.30 e 14.00-18.00. 1€.

