No segundo fim-de-semana de Outubro celebra-se o Dia do Porto de Leixões, que este ano vai contar com visitas guiadas ao Terminal de Cruzeiros e ao renascido Titan.

O histórico Titan está a renascer na paisagem portuária de Leixões. Os trabalhos de reconstrução e restauro já estão na fase final, incluindo a montagem das estruturas que irão permitir o acesso e visita do público, para ser inaugurado no Dia do Porto de Leixões, a 9 de Outubro.

Esta abertura será de acesso ao público, através de visitas guiadas ao Titan e ao Terminal de Cruzeiros. Ao longo do segundo fim-de-semana de Outubro, serão desenvolvidas diversas actividades, que contarão a história da reconstrução do icónico guindaste do molhe sul de Leixões.

© Sérgio Jacques O renascer do Titan

Além das visitas guiadas, o programa terá visitas livres ao Terminal de Cruzeiros, momentos musicais, uma exposição e entrega de prémios do Concurso de Fotografias "Sentir… Mais do que um porto!" e a entrega do Prémio Escolar da APDL aos melhores alunos do concelho de Matosinhos. Estas actividades poderão ser acompanhadas no dia 9 de Outubro, das 14.00 às 19.00, e no dia 10 de Outubro, das 10.00 às 17.00.

© DR Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões

O Titan é um gigantesco guindaste de ferro, único em todo o mundo, que tinha a capacidade de levantamento de 50 toneladas de pedra e que permitiu a construção do Porto de Leixões, um dos maiores da Península Ibérica. Na sequência de um desastre seguido de explosão, em Abril de 2012, o Titan colapsou. Oito anos depois, em Outubro de 2020, teve início a sua reconstrução.

Orçado em cerca de dois milhões de euros, o projecto foi coordenado, cientificamente, pelo historiador Joel Cleto e executado pela empresa Macwide. Este colosso da engenharia e da indústria é agora devolvido à paisagem litoral de Matosinhos – a fase final dos trabalhos pode ser acompanhada nas redes sociais.

