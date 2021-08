Douro Rock está de volta à Régua no próximo mês

O Douro Rock adaptou-se aos tempos e regressa, este ano, com uma nova versão do festival, nos dias 11 e 12 de Setembro. Para esta edição, o evento vai mudar-se para a Alameda dos Capitães, no exterior do AUDIR – Auditório da Régua, uma zona verde no centro da cidade e terá lugares marcados.

Apesar de já não contar com a vista privilegiada para o rio Douro, o festival continua a apostar na música portuguesa e no primeiro dia, sábado, os Cassete Pirata - de João Firmino, Margarida Campelo, Joana Espadinha, António Quintino e João Pinheiro – são os primeiros a subir ao palco com A Montra, o álbum de estreia. Mais tarde é a vez de Samuel Úria tocar as músicas de Canções do Pós-Guerra, o mais recente disco de originais.

O dia termina com a actuação dos The Gift, inserida na Tour Verão, onde se vão destacar os grandes momentos e êxitos dos últimos 25 anos, com a ajuda de cenografia e iluminação especiais e pensados para o momento.

Já no domingo, NEEV é o artista responsável pela abertura do festival, com o seu álbum de estreia Philosotry. O dia fica também marcado pelo regresso aos palcos de Três Tristes Tigres, a dupla - Ana Deus e Alexandre Soares -, que depois de uma pausa de 22 anos, editou Mínima Luz.

Comemoram-se ainda os 40 anos de carreira dos GNR - banda composta por Rui Reininho, Jorge Romão e Tóli César Machado -, que prometem um concerto especial, cujo alinhamento vai contar com os clássicos de sempre.

Esta é a quinta edição do festival, promovido pelo Município da Régua e a Aplausos e Silêncios, os bilhetes (diários e passes gerais) já estão disponíveis online e os preços vão dos 20€ aos 35€. Existe ainda a possibilidade de reservar "mesas", ou seja, bilhetes diários para grupos (100€) com um número máximo de seis pessoas.

