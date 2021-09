DreamFly Porto inaugura novas instalações na Maia

Sempre sonhou voar? Na Maia, pode voar num túnel de vento, com toda a segurança. A DreamFly Porto ampliou as suas instalações e está a oferecer descontos.

Se anda a precisar de uma boa dose de adrenalina para desconfinar, tem aqui uma boa sugestão. Na Maia, a DreamFly permite recriar a sensação de queda livre do pára-quedismo sem a parte do pára-quedas (e sem as quedas). Um complexo sistema de motores e ventoinhas cria uma massa de ar ascendente a permite a qualquer pessoa, de qualquer idade, voar uns metros acima do chão.

© DR DreamFly

Dois anos depois de inaugurar um túnel de vento na Maia, a empresa conta agora com novas infra-estruturas de apoio ao complexo já existente. Tem quatro salas, num total de 110 m2, equipadas com a tecnologia e meios audiovisuais adequados à experiência, e com capacidade para grandes grupos. O espaço consegue receber festas de aniversário, reuniões e team-building de empresas.

Para celebrar a abertura destes novos espaços, há uma campanha especial para o fim-de-semana de 2 e 3 de Outubro. Nestes dias, o voo infantil (4-12 anos) e o voo individual têm direito a 40% de desconto. As vagas são limitadas e a pré-reserva é obrigatória.

© DR DreamFly Porto, na Maia

O túnel de vento da DreamFly é um dos maiores da Europa ao ar livre e conta com mais de três metros de largura e seis de altura. Produz ventos entre os 180 e os 350km/hora, numa estrutura com atmosfera controlada. Está aberto de quinta-feira a domingo, junto à Auchan Maia. Um novo túnel de vento DreamFly será inaugurado em breve na zona de Sintra.

DreamFly Porto: Auchan Maia, N14. 969 291 413. contact.porto@dreamfly.eu

