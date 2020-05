Drink&Draw Porto está de volta para sessão online

Em 2017, os ilustradores Joana Estrela e Nicolau importaram o Drink&Draw – evento internacional que convida artistas, desenhistas ou entusiastas a juntar-se para desenhar desenfreadamente enquanto bebem um copo –, para o Porto. Desde então, os encontros realizam-se uma vez por mês, à quinta-feira, quase sempre dia de mesa cheia na Rosa Imunda. A associação integra a Rede Popular de Apoio Mútuo (RPAM), movimento de partilha de alimentos e outros bens essenciais que surgiu no contexto da pandemia.

Na impossibilidade de fazer sessões presenciais, o Drink&Draw mudou-se, temporariamente, para a Internet, e regressa para mais duas horas de copos e rabiscos na quinta-feira, 28 de Maio, entre as 21.00 e as 23.00. No entanto, a organização quer continuar a apoiar a sua primeira casa e, para isso, está a pedir aos participantes que façam uma doação à RPAM no valor que entenderem justo, dentro das suas possibilidades. De seguida, deverão enviar e-mail com nome e comprovativo de pagamento para nicolauilu@gmail.com. Será, depois, enviada resposta com mais instruções e link para aceder à sessão.

Embora à distância, o objectivo continua a ser o mesmo: pegar no lápis ou na caneta e rabiscar uma folha em branco sem pensar muito. Ninguém fica de fora, nem mesmo quem insiste em dizer que não sabe desenhar. O que importa é ter vontade; se se sentir inibido, pode sempre ir buscar um copo fresquinho para remediar o assunto. Quem sabe descobre talentos escondidos pela sobriedade. Fique atento ao Facebook e ao Instagram do Drink&Draw Porto para conhecer as datas das próximas sessões.

+ Leia aqui as edições digitais e gratuitas da Time In Portugal

+ Quatro ilustradores independentes do Porto que tem de conhecer

+ 10 contas do Instagram que são autênticas galerias

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.

Share the story