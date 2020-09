É a época de colher as flores do chá – e qualquer pessoa pode ajudar

Na plantação de chá Camélia, às portas do Porto, é agora altura de colher as flores que dão origem a uma infusão. As portas abrem ao público em Outubro, nas manhãs de sexta-feira.

Na plantação de chá Camélia, em Fornelo (Vila do Conde), é agora a altura de colher flores. Durante a Primavera, a Camellia sinensis dá as folhas tenras usadas no processamento do chá. No Outono, oferece as suas flores singelas, que são lentamente desidratadas, dando origem a uma infusão.

O Florchá foi o primeiro produto desta plantação de chá biológico. Depois de desidratadas, as flores mantêm a sua beleza e dão origem a esta infusão sem cafeína, com aromas frescos e taninos delicados.

Agora, qualquer pessoa juntar-se na colheita destas flores. Durante Outubro, o Chá Camélia abre as portas todas as sextas-feiras de manhã para que os visitantes possam acompanhar a colheita. Nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 de Outubro, a actividade começa às 10.00 e terá uma duração aproximada de duas horas. No final, haverá uma surpresa para os ajudantes. Serão aceites seis pessoas em cada colheita. Pode inscrever-se através do email info@chacamelia.com.

Esta plantação fica em Fornelo, na transição entre a Maia e Vila do Conde. Faz parte do projecto Chá Camélia, de Nina Gruntkowski e Dirk Niepoort, que distribui chás biológicos de excelência há alguns anos, com um carinho especial pelo Japão. Em 2019, celebraram a sua primeira colheita de chá próprio, que pode comprar online.

