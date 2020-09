Quer aprender mais sobre chá? Participe nos workshops do Chá Camélia

Depois das visitas à plantação do Chá Camélia em Fornelos, Vila do Conde, agora é possível fazer workshops neste projecto de Nina Gruntkowski e Dirk Niepoort.

O primeiro, "As Cores do Chá", está agendado para sábado, 19 de Setembro, entre as 15.00 e as 18.00, e vai servir para "perceber, através da degustação de chás de diferentes cores e origens, como é que uma mesma planta pode produzir chás tão diversos", como se lê em comunicado. O preço é de 25€.

A 24 de Outubro, pelo mesmo preço e no mesmo horário, pode participar no workshop "Uma Taça de Chá Perfeita", centrado "nos rituais e cerimónias em torno da experiência de beber um chá". As inscrições devem ser feitas através do email info@chacamelia.com.

