Visite a plantação de chá Camélia

Nem toda a gente sabe, mas há uma plantação de chá às portas do Porto. Fica em Fornelo, na transição entre a Maia e Vila do Conde. A plantação faz parte do projecto Chá Camélia, de Nina Gruntkowski e Dirk Niepoort. Distribuem chás biológicos de excelência há alguns anos, com um carinho especial pelo Japão, e em 2019 celebraram a sua primeira colheita de chá próprio, que pode comprar online.

A plantação Camélia continua a crescer e nesta Primavera foi feita a segunda colheita de chá. Tendo em conta a situação actual, não estão de momento a realizar os habituais workshops, mas durante o Verão vão abrir a plantação para visitas de pequenos grupos (até dez pessoas), com visita guiada e uma pequena degustação dos chás ao ar livre. Serão cumpridos todos os cuidados necessários, para que possa passar uma boa tarde de chá no meio da natureza.

Há visitas marcadas para os dias 4 de Julho, 17 de Julho, 31 de Julho, 15 de Agosto e 28 de Agosto, entre as 14.30 e as 17.00. Cada visita tem o custo de 10€ por pessoa.

