Boas notícias, potterheads. Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint preparam-se para espalhar magia no pequeno ecrã em Janeiro do próximo ano.

Desde a publicação de A Pedra Filosofal em 1997, pela inglesa J.K. Rowling, que o universo mágico de Harry Potter encanta crianças (e também adultos) em vários cantos do mundo. Poucos anos depois do lançamento do primeiro livro, a história chegou ao ecrã para alegria de todos os potterheads. Por ocasião do 20.º aniversário do primeiro filme da saga, a HBO Max lançou o feitiço Accio e convocou uma reunião com o elenco de Harry Potter e a Pedra Filosofal.

Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) e Rupert Grint (Ron Weasley) são alguns dos actores confirmados e que se vão juntar ao cineasta Chris Columbus neste especial. Infelizmente, os actores que interpretaram Dumbledore, Snape, Tio Vernon e Ollivander no primeiro filme — Richard Harris, Alan Rickman, Richard Griffiths e John Hurt — já não estão entre nós.

O especial tem data marcada para o dia 1 de Janeiro de 2022 e intitula-se Return to Hogwarts (“Regresso a Hogwarts”, em português). Ainda não há certezas de que a data de estreia em Portugal seja a mesma, mas a chegada da HBO Max em 2022 faz acreditar que seja possível.

