É oficial: este ano não há Festa de São João no Porto

Em 2020, o Porto não vai celebrar a festa de São João. Toda a programação foi cancelada, mas as verbas serão realocadas para o combate ao surto de Covid-19.

Devido à actual situação de pandemia, a Câmara Municipal anunciou em comunicado que o Porto não vai realizar a maior festa da cidade, tendo em conta "o potencial de risco para a saúde pública que este evento representa, ao reunir milhares de pessoas nas ruas".

Toda a programação prevista para os tradicionais festejos de São João, incluindo concertos e outras actividades de animação, ficam assim cancelados. O orçamento que ia financiar essas iniciativas servirá agora para reforçar as acções de combate ao actual cenário de pandemia.

É uma medida "que deixa os portuenses e todos os amantes desta grande festa certamente tristes, mas que, nesta altura, se afigura a mais prudente, especialmente dada a incerteza de propagação do vírus e das suas consequências", refere o comunicado do município.

Outras cidades do Norte também já cancelaram os festejos de São João, como Braga, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia, que também não realizará as festas de S. Pedro da Afurada.

