Early Cedofeita lança menu para a praia

Para não ter que se preocupar com o farnel para a praia, o Early Cedofeita acaba de lançar o Beach Deal, um menu para duas pessoas (24€).

O que é que inclui? Duas sandes, que podem ser recheadas com dois extras do menu (como salmão curado, o presunto, o queijo dos Açores ou cogumelos com chilli, entre outros), um pudim de chia e bolo do dia à fatia, para terminar a refeição como deve ser.

Pode reservar a merenda pelo 22 112 4203 ou pelo site e levantá-la diariamente entre as 09.00 e as 17.00.

