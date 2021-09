Easy: o restaurante que se instalou no jardim do Selina Porto

O espaço conta com uma carta extensa, com pratos para pequeno-almoço, brunch, petiscos e cocktails.

O Selina Porto e o Lazy Breakfast Club já são vizinhos de longa data – os espaços ficam em lados opostos da mesma rua – e durante os confinamentos, quando ambos se viram obrigados a reduzir serviços, surgiu a ideia de criar uma colaboração. Passados alguns meses de negociação nasceu o Easy, um restaurante que se instalou na unidade hoteleira, e que conta com um espaço interior e outro exterior, no meio de um jardim.

"É um espaço jovem, informal, trendy, com programação semanal a apelar a um público descontraído, e o tipo de serviço que temos é o espelho disso. A nossa carta é variada, mas também easy, como diz o nome – tanto se pode tomar o pequeno-almoço, almoçar ou jantar. Mas também se pode apenas petiscar algo, como uma tábua de queijos de várias zonas do mundo", explicam os responsáveis pelo restaurante.

O English Breakfast (12€), que inclui tosta, ovos estrelados, baked beans, salsicha fresca, rodela de milho, tomate, espinafres e cogumelos, é um dos best-sellers. Existe também uma opção vegetariana (13€), pensada para o pequeno-almoço.

Foram também criados pratos ideais para a hora do brunch, como o Red Salmon (11€), uma tosta com ovos mexidos, salmão marinado em beterraba e húmus de batata-doce; as White Pearl (7€), seis panquecas com chocolate branco, morango e frutos vermelhos; e o Soft Egg Bacon, um croissant com ovos mexidos, bacon de peru, pickles de cebola roxa, rabanete e húmus de batata-doce. Ao fim-de-semana, há também menus especiais de brunch, individuais (a partir de 16€) ou para partilhar (desde 21€).

Para picar, tem a burrata trufada (8€), carpaccio de wagyu (12€), falafel com molho tzatziki (5€) e a tábua de queijos (20€). Ao jantar, existem opções mais leves com o cuscuz de beterraba e laranja com frango panado (9€) ou o Easy Burger (9€), com carne de novilho, batata-doce laminada, espinafres, ovo escalfado, molho holandês e húmus de beterraba. Para terminar a refeição, pode pedir uma fatia de banoffee (4€).

Para acompanhar a refeição (ou não) há várias bebidas de cafetaria, vinho e sangria, mas o que realmente brilha são os cocktails, desenvolvidos pelos bartenders do espaço: "São cocktails fáceis, alguns da autoria da nossa head bartender, a Joana Leal, e que agradam a todas as pessoas que nos visitam".

"Alguns são os mais clássicos com um twist nosso, outros mais diferentes mas igualmente apetecíveis", descrevem. É o caso do Easy Mojito (7€), feito com rum, lima, hortelã e soda de beterraba; a Tommy's Margarita (7€), com tequila, lima, agave e flor de sal de paprika; e a Caipi Easy (7€), que leva cachaça e lima.

Além de todos os comes e bebes, existe uma agenda cultural composta por yoga no jardim às terças e jam sessions de jazz às quartas, "com músicos convidados em que todos se podem juntar livremente". Às quintas e sextas-feiras há sempre DJs convidados com um estilo musical ecléctico.

Apesar de o jardim ser, para já, a grande atracção, o Easy também conta com salas interiores, onde actuam DJs convidados. Quando os dias frios chegarem à cidade, o plano é reformular a pérgola, instalada no exterior, com aquecedores eléctricos para que "as pessoas possam continuar a sentir-se confortáveis".

Rua das Oliveiras, 61 a 65 (Baixa). 92 6810 131. Seg-Dom 09.00-02.00 (Interior) / Seg-Dom 09.00-00.00 (Exterior) / A cozinha fecha às 22.30.

