Ecocentros móveis já circulam no distrito do Porto

Se tem em casa equipamentos, objectos e resíduos recicláveis que não pode colocar nos ecopontos, não os deite no lixo comum. Se não puder passar no ecocentro, o ecocentro vai agora estar mais perto de casa. De forma a tornar a prática da reciclagem cada vez mais acessível, caminhando para uma economia circular, a Lipor e os seus municípios criaram uma solução.



Neste mês de Janeiro começam a circular os Ecocentros Móveis nos oito municípios abrangidos pela Lipor: Porto, Matosinhos, Gondomar, Maia, Póvoa de Varzim, Valongo, Vila do Conde e Espinho. Neles vai poder entregar para reciclar CDs e DVDs, pequenos equipamentos eléctricos e electrónicos, embalagens e latas com restos de produto (verniz, tinta, solventes, produtos de limpeza), lâmpadas LED e fluorescentes, papel não embalagem (jornais, revistas, livros e folhas), pilhas e baterias, tinteiros e tonners, e rolhas de cortiça.



No site de cada município vai estar a informação sobre quando e onde estará o Ecocentro Móvel mais perto de si – pode já ver onde vai estar em Gondomar e na Póvoa de Varzim.

