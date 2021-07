Ecovia do rio Lima tem um novo bar com brunch e passeios de canoagem

Com os olhos postos no rio, o novo Bravães Kayak Bar está aberto todos os dias com refeições, petiscos e menus de brunch que incluem experiências de canoagem.

O Bravães Kayak Bar abriu este mês na Ecovia do rio Lima, entre Ponte da Barca e Ponte de Lima. Integra o projecto Centro Aventura, que se dedica ao turismo de natureza, com actividades como a canoagem, o SUP, o arborismo, os passeios de bicicleta, o paintball, o slide e a escalada.

Em harmonia com a envolvente natural e com uma vista privilegiada para o rio Lima, o novo bar permite realizar aqui qualquer refeição do dia – pequeno-almoço, almoço, brunch, lanche ou jantar –, mas também serve petiscos tradicionais, tostas e saladas saudáveis.

Os menus de brunch têm a particularidade de integrar experiências de caiaque. O Kayak Pro (39€) inclui sumo do dia, bruschetta de creme de abacate com ovo escalfado, panquecas doces com Nutella e uma experiência de caiaque de três horas, sob orientação. O Kayak Basic (24€), por sua vez, inclui o mesmo menu e uma hora de aluguer de caiaque.

Nos petiscos de partilha, a sugestão da casa passa pela tábua de enchidos com queijos regionais e compota de abóbora; cogumelos frescos salteados com chouriça regional, bacon e salsa fresca; asinhas de frango com salsa fresca; moelas tradicionais com manjericão fresco, salsa picada e pão torrado; e pimentos padrón salteados com redução de alho e azeite virgem.

Na selecção de hambúrgueres, o destaque vai para o de novilho com juliana de alface, tomate laminado, bacon grelhado, ovo estrelado e maionese de sementes Dijon (6,50€), o de frango corado com cogumelos salteados, abacaxi caramelizado e rúcula selvagem (5,50€) e o de peru com mozarela fresca, cebola roxa caramelizada e tomate laminado (5,50€).

Além das sobremesas, como panquecas e crepes, as cerejas no topo do bolo são os trampolins e a escalada, localizadas mesmo ao lado do bar. Pelo custo adicional de 5€ cada, entretêm as crianças enquanto os pais podem recuperar as suas energias. Os patudos também são muito bem-vindos – o bar é pet-friendly.

Os passeios de canoagem decorrem ao longo de seis quilómetros, com início pelas 09.30 ou 15.30. Têm a duração de três horas e são realizados sob a orientação de monitores certificados pela Federação Portuguesa de Canoagem (30€/pessoa). Existem outras actividades como SUP, passeios de bicicleta e escalada, que incluem formação, acompanhamento, e oferta de snacks energéticos e de um registo fotográfico.

Se preferir, pode optar por alugar o seu caiaque (15€/hora para duas pessoas), prancha de SUP (15€/hora) ou bicicleta (10€/hora, 20€/meio dia e 30€/dia inteiro) e desfrutar da envolvente por iniciativa própria.

Parque da Fonte Santa, 1 (Ponte da Barca). 964 876 299. Seg-Sex 10.00-23.45, Sáb-Dom 09.30-23.45. Instagram, Facebook.

