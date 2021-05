Festival de Jardins está de volta a Ponte de Lima

Ponte de Lima, uma das vilas mais antigas do país, vai ser a capital dos jardins durante os próximos meses. Até Outubro, vai albergar um evento premiado, único em Portugal, onde a arte da expressão humana na natureza encontra o seu expoente. O Festival Internacional de Jardins aposta na revitalização dos espaços urbanos, na preservação do ambiente e promove as boas práticas do uso dos jardins.

Depois de uma paragem em 2020, a 16.ª edição do festival regressa este ano entre 28 de Maio e 31 de Outubro, sob o tema "As Religiões nos Jardins". O júri avaliou criações provenientes de Portugal, Espanha, Escócia, República Checa, França, Inglaterra, Itália, Áustria, Roménia, Sérvia, Noruega, Polónia, Estados Unidos da América e Brasil.

São 12 os jardins efémeros que pode visitar, entre eles o mais votado na edição de 2019, "Vertigem (IR) Reversível". Quando tiver apreciado todos, desenhe uma cruz no seu favorito – o vencedor transitará para a edição do próximo ano. O bilhete custa 1€ (ou 0,50€ para maiores de 65), mas a entrada é gratuita para menores de 12 anos. Consulte os horários no site oficial.

O festival foi distinguido internacionalmente em 2013 com o título Garden Tourism Awards, na "North American Garden Tourism Conference", em Toronto, e em 2017 com a distinção "Europe for Festivals, Festivals for Europe" da EFFE Label 2017-2018.

