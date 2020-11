Elemento abre aos domingos com BBQ familiar

A partir deste domingo, o Elemento, restaurante de fire dining na rua do Almada, abre com um menu de almoço especial de BBQ para toda a família. O objectivo é "trazer um novo e diferente dinamismo aos domingos na Baixa", explica o chef Ricardo Dias Ferreira.

Com aroma a lenha e muita carne, como a época pede, o menu terá quatro cortes diferentes de carne, acompanhamentos e pão artesanal (25€). À parte, por 4€, pode pedir leite-creme para rematar.

Estarão também disponíveis alguns pratos emblemáticos da carta, que serão alterados semanalmente.

Os Domingos On Fire acontecem entre as 12.00 e as 16.00 e as reservas devem ser feitas através do 22 492 8193.

