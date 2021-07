Elevador vai ligar Palácio de Cristal à Rua da Restauração

Os jardins do Palácio de Cristal vão ficar ligados à Rua da Restauração através de um elevador. O concurso público já foi lançado, com um valor de 1,19 milhões de euros.

A Câmara Municipal do Porto anunciou que foi lançado esta terça-feira o concurso público para as ligações mecanizadas no Palácio de Cristal, que prevê a instalação de um elevador para ligar à Rua da Restauração. O valor base do procedimento é de 1,19 milhões de euros.

Trata-se da segunda empreitada no âmbito dos "Percursos Pedonais - Ligações Mecanizadas", depois da instalação de escadas rolantes em Miragaia, em Junho de 2020. O projecto tem como objectivo "criar melhores condições de mobilidade pedonal através da melhoria dos percursos existentes e da criação de ligações mecanizadas entre a zona ribeirinha e as cotas altas do Porto", lê-se no portal do município.

A intervenção no Palácio de Cristal visa alargar os pontos de ligação entre os jardins do Palácio e a sua envolvente, especialmente "o grande morro sul na sua relação com a Rua da Restauração e conexão com os percursos pedonais - ligações mecanizadas de Miragaia", através da colocação de um elevador que fará a ligação das cotas.

O concurso, gerido pela empresa municipal de Gestão e Obras do Porto – GO Porto, estima um prazo global de obra de 365 dias.

