Elevadores e escadas rolantes devem chegar ao centro histórico de Gaia em 2020

Passear pelo centro histórico de Gaia vai tornar-se menos cansativo e mais acessível a partir de 2020, graças à instalação de elevadores e/ou escadas rolantes. O percurso compreendido entre o Jardim do Morro e a Serra do Pilar é uma das empreitadas que integram o projecto, entretanto submetido ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU). O investimento é superior a um milhão de euros.

Segundo o Presidente da Câmara Municipal de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, a acessibilidade é o principal objectivo: "Assumimos as ligações mecânicas para, por escada rolante ou elevador, garantir uma melhor acessibilidade. Estamos na fase das expropriações e, uma vez que expropriamos sempre por acordo, demora mais tempo", lê-se no site de notícias municipal.

Assim, e caso a candidatura seja aprovada, a partir do próximo ano há três zonas da cidade onde a mobilidade vai ser mais fácil. Além da Serra do Pilar, também a área do Castelo de Gaia, junto ao The Yeatman, e o percurso entre a Feira dos Carvalhos e a Senhora da Saúde vão ter elevadores e escadas rolantes, com investimentos de 450 e 600 mil euros, respectivamente.

Note-se que a ideia para este projecto surgiu em 2015, mas, "devido à burocracia", como descreve Eduardo Vítor Rodrigues, só agora deverá ser concretizado. "Isto leva-nos a um processo de descredibilização junto das populações. Porque lançamos os projectos e depois há um caminho longo", lamentou o autarca em declarações à Lusa.

+ Tudo o que pode fazer em Gaia em 1 dia

+ Os melhores restaurantes em Gaia

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.