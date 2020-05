Em Gondomar, há uma companhia de teatro que continua a ensaiar online

Em circunstâncias normais, os ensaios da in skené chegaram a encher o Auditório Municipal de Gondomar com 50 pessoas, cenário impensável em tempo de isolamento social. Desde 2017 que a companhia de teatro se encontra semanalmente para ensaiar naquele palco. Face aos constrangimentos impostos pela pandemia, a in skené continua a fazer teatro à distância, com os actores a preencher o ecrã como costumam preencher a sala de ensaios.

O primeiro ensaio online decorreu a 17 de Abril e contou com 17 pessoas em videoconferência, um número não muito diferente das 20 que costumam frequentar os ensaios. Além dos ensaios que, como habitual, deverão culminar num espectáculo final, a companhia convidou alguns artistas a dar formação online aos actores da in skené. Para já, há três cursos a decorrer: Criação, Voz para Teatro e Clube de Texto, onde serão trabalhados quatro textos de William Shakespeare.

“O objectivo é pagar a artistas que estejam em casa e que possam preparar um curso online usando o recurso ao vídeo e ao áudio”, explicou João Ferreira, director artístico, à Agência Lusa. Os cursos servem para apoiar os artistas que estão, actualmente, sem trabalho e, neste momento, são dados pelos actores Nuno Nolasco e Paula Moreira e pela professora de canto Rita Carolina Silva.

À semelhança de outras companhias que viram a sua programação suspensa, a in skené foi forçada a adiar a terceira edição do FORA — Residência Artística, projecto que desde 2018 promove a criação teatral fora dos centros urbanos e a circulação de criadores em Portugal e na Europa. A nova edição decorrerá assim que haja condições para o fazer.

