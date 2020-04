Portugal #EntraEmCena para ajudar os artistas

Enquanto os artistas se vêem privados dos seus palcos tradicionais, o país é convidado a entrar em cena agora, de modo a que a cultura possa ter um amanhã. Como? Através do movimento Portugal #EntraEmCena, que conta com o apoio institucional do Ministério da Cultura e se materializa numa plataforma digital onde marcas, empresas, fundações, entidades públicas e projectos artísticos são chamados a colaborar.

A ferramenta, uma espécie de marketplace, oferece duas possibilidades. Aos artistas, a de partilhar ideias e recolher investimento para o desenvolvimento das mesmas. Às instituições, a de apresentar desafios e ver artistas responder com ideias concretas nas quais podem investir de forma directa e imediata.

Aquando do seu lançamento, a iniciativa representa já um investimento que ultrapassa o milhão de euros, a dividir por vários projectos. De acordo com o site, estes devem ser pensados para realizar “já, a partir de casa”, “assim que pudermos voltar a estar juntos”, ou “mais tarde, até ao fim de 2021”.

A Ágora – Cultura e Desporto do Porto, Teatro Nacional São João, Grupo Ageas Portugal, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Centro Cultural de Belém, MEO e Fundação Calouste Gulbenkian estão entre as entidades que já aderiram à iniciativa.

+ Leia a edição desta semana da Time In Portugal

+ Covid-19: Conheça duas plataformas que querem ajudar

+ Covid-19: Saiba como ajudar e pedir ajuda

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.