Em Outubro, Aveiro vive semana dedicada à tecnologia, arte e cultura

Durante sete dias, Aveiro serve de palco a três eventos gratuitos de dimensão internacional, que aliam a tecnologia à arte e à cultura, com conferências, exposições, instalações artísticas, artes digitais e performances. A primeira iniciativa a arrancar é o CRIATECH – Criatividade Digital e Tecnologia, que entre hoje (segunda-feira 7) e domingo 13 vai apresentar peças e artistas de referência, em alguns espaços da cidade.

“Reforçar o elo de ligação entre a arte, a tecnologia e a criatividade”, enquanto questiona “a relação e a importância da tecnologia na sociedade” e a relação da mesma com o espaço público e patrimonial, são os objectivos do evento, que acolhe 23 acções (17 instalações interactivas e quatro performances), fruto do trabalho de 20 artistas de sete nacionalidades. O Museu de Arte Nova, a Igreja das Carmelitas e o Teatro Aveirense são três dos 13 locais com actividades.

Entre quinta-feira 10 e sábado 12 acontece o TECHDAYS Aveiro. Para a edição de 2019 estão planeadas uma série de conferências, com a participação de oradores renomados das áreas académicas, artísticas, empresariais e governativas, nas quais serão debatidos temas que vão dos novos modelos de governação de cidades inteligentes à transformação digital na indústria, competências do futuro e arte aliada à tecnologia.

Esta semana tecnológica fica ainda marcada pela estreia do PRISMA / Art Light Tech, a decorrer entre sexta-feira 11 e sábado 12. O festival, que pretende ser “um contributo para a boa gestão ambiental, chamando a atenção para a eficiência energética e convidando ao uso dos modos suaves de mobilidade”, combina várias instalações de arte contemporânea com a presença de artistas de renome internacional. Projecções, instalações e obras de som e luz é o que vai poder ver em diferentes espaços de Aveiro. A ir.

