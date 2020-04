Empresa de Santo Tirso cria máscara reutilizável até 50 vezes

A empresa tirsense Protect Others desenvolveu uma máscara que é impermeável, respirável e reutilizável até 50 lavagens. Este equipamento de protecção individual foi testado, certificado e ajudou a salvar fábricas e postos de trabalho na região do Vale do Ave.

Trata-se de uma máscara para "protecção de possíveis transmissões ambientais", com estrutura protectora de três camadas, elásticos auriculares, ajuste de nariz e acabamentos antibacteriano e antifúngico. Está testada em laboratório com alta eficiência de filtração bacteriana BFE de 95,7%, tem certificação de acabamento pela Organização Mundial de Saúde, certificação de garantia de 50 lavagens pelo Citeve e certificação de não irritação de pele pelo Inovapotek. Pode consultar as especificações no site da empresa.

O preço da máscara é de 3,50€ + IVA. A empresa está a trabalhar para atender a todo o tipo de necessidades e assim conseguir chegar a todo o público. Brevemente terá uma loja online e revendedores oficiais.

A Protect Others é uma empresa de Santo Tirso especializada em protecção médica. Também fabrica produtos impermeáveis e descartáveis como batas, balaclavas, mangotes e botas. Com a criação desta máscara, a empresa ajudou fábricas em processo de layoff e insolvência, estando a recrutar centenas de pessoas que de outra forma estariam desempregadas.

Veja o vídeo de apresentação da máscara:

