Empresas de vinho do Porto produzem gel desinfectante

A Associação das Empresas de Vinho do Porto organizou uma acção solidária de distribuição de gel desinfectante produzido a partir de aguardente vínica. Ao todo, foram distribuídos 55 mil litros de gel por hospitais do Norte do país ligados ao combate à pandemia da Covid-19.

Esta acção contou com a participação de diferentes empresas como a Sogrape Vinhos, a Adriano Ramos Pinto, a Barão de Vilar, a Gran Cruz, Niepoort Vinhos, a Quinta do Noval, a Real Companhia Velha, a Rozès, a Sociedade dos Vinhos Borges, a Sogevinus Fine Wines, a Symington Family Estates e a The Fladgate Partnership.

"Somos uma indústria que alia a tradição à inovação e na nossa história temos sabido dar testemunho solidário e responsável para com todos. Hoje fazemo-lo mais uma vez", escreveu a Associação das Empresas do Vinho do Porto num comunicado.

