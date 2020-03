Empresas portuenses produzem viseiras de protecção para hospitais

Numa altura de crise, alguns empresários portuenses estão a dar a volta à situação juntando-se ao combate à Covid-19. É o caso do VIVA Lab, do OPO'Lab e da DGA, que alteraram os seus negócios para produzir viseiras de protecção individual para entregar a instituições médicas como o Hospital de Santo António ou o Hospital de São João.

De acordo com o site de notícias municipal, no VIVA Lab esta iniciativa começou há três semanas, quando a equipa reuniu com profissionais de saúde para perceber quais seriam as maiores necessidades do sector. A produção já arrancou e num só dia foram produzidas 300 viseiras.

Como o objectivo deste laboratório é "servir a comunidade", disse o co-fundador João Leão à autarquia, o modo de fabrico destas viseiras é partilhado online, para que outras empresas possam seguir o exemplo.

No caso da OPO'Lab, cujo trabalho é voluntário, estão a ser produzidas até 200 viseiras por dia. Estes "constituem apenas alguns exemplos da capacidade do tecido empresarial do Porto de se reinventar em tempos de crise, numa lógica de contributo para o bem comum", diz a Câmara Municipal.

