Enóphilo Wine Fest regressa ao Porto com centenas de vinhos

Após uma paragem forçada em 2020, o Enóphilo Wine Fest está de volta. O hotel Crowne Plaza, na Avenida da Boavista, será o palco do regresso deste evento que soma mais de dez edições a nível nacional e que terá a sua quinta edição no Porto no dia 20 de Novembro de 2021.

O Enóphilo vai contar com uma selecção de mais de 30 produtores nacionais de pequena/média dimensão, que vão dar a provar as suas novidades, mas também alguns clássicos e curiosidades, em cerca de 200 referências de vinhos.

Os bilhetes já estão à venda no Ticketline. A entrada tem um custo de 15€ em pré-venda ou de 20€ no próprio dia, adquirido à entrada do evento. O preço inclui o empréstimo do copo de prova, que deverá ser devolvido à saída do recinto.

Crowne Plaza Porto, Avenida da Boavista, 1466. Sáb 20 Novembro. 15-20€.

