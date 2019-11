Enóphilo Wine Fest vai levar cerca de 300 referências vínicas ao hotel Crowne Plaza

Novembro está aí à porta e com ele traz a quarta edição do Enóphilo Wine Fest, uma celebração do que de melhor se faz em Portugal no que ao vinho diz respeito. Pela primeira vez, o evento, agendado para dia 16, vai realizar-se no hotel Crowne Plaza, na Boavista, onde vai encontrar mais de 30 produtores nacionais, com cerca de 300 referências vínicas disponíveis para prova.

A localização da iniciativa, contudo, não é a única novidade desta edição que fica marcada pela estreia nacional da Velhíssimas (16.00-20.00), uma mostra dedicada às aguardentes vínicas e às bagaceiras com um custo que sobe dos 40€ para os 50€ se os bilhetes forem comprados depois de dia 14 (antecipe-se!). Mas também pela realização de mais uma etapa classificativa do Enófilos às Cegas, programa que até agora nunca passou pela Invicta.

No calendário de actividades há ainda espaço para as tradicionais provas comentadas. A primeira (15.30-16.30) coloca no centro das atenções os vinhos Munda, os topos de gama da Quinta do Mondego; enquanto a segunda (17.00-18.00) se dedica ao Cabernet Sauvignon, uma referência da emblemática Quinta das Pancas que foi descontinuada no início dos anos 2000, e agora recuperada com o relançamento da colheita 2015. Ao participar, além de ter a oportunidade de experimentar o actual Cabernet 2015 e a colheita de 2016, em primeira mão, vai poder apreciar alguns Cabernets do passado.

A última prova (18.30-19.30) leva-o numa viagem pela história dos Colheita da Vieira de Sousa, entre o ano de 1950 e a actualidade, com direito a paragem em todas as décadas intermédias. Até quinta-feira 14, cada prova tem um custo de 25€, nos dias 15 e 16 ficam-lhe por 30€.

A iniciativa termina com um jantar vínico (20.30) da responsabilidade da equipa do hotel que preparou uma ementa especial para a ocasião (o preço varia entre os 60€ e os 70€). Se quiser apenas o acesso à feira com os produtores (15.00-20.00), os bilhetes ficam-lhe por 15€/20€. Pode comprá-los aqui.

+ Os melhores hotéis vínicos do Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.