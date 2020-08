Entropia: o novo restaurante do Porto tem pratos do sudeste asiático

Há dois anos, João Costa, formado em Engenharia Física, partiu numa viagem pelo Sudeste Asiático. Com a namorada conheceu o Vietname, Cambodja, Laos, Tailândia, Singapura e Malásia.

Exploraram a gastronomia de cada um dos países, provando os pratos mais típicos e aprendendo a confeccioná-los em "aulas de cozinha". O gosto pela área e a vontade de ter um "projecto próprio" ajudaram à abertura do Entropia, no final de Julho.



Na carta, apenas com três pratos e uma sobremesa, há pho, com um caldo de carne que demora oito horas a cozinhar (6€), spring rolls e espetadas de frango com molho satay (ambos a 1,50€/unidade) e um sticky mango rice (2,50€), um doce com arroz glutinoso cozinhado a vapor com leite de coco e manga. "Queria trazer os sabores das viagens a um preço mais acessível e num registo mais informal", conta, acrescentando que o menu "não será fixo".

O nome do restaurante, na física, diz respeito "ao valor que permite avaliar o estado de desordem de um sistema e que vai aumentando à medida que este evolui para um estado de equilíbrio", como se lê na parede que vai receber exposições ligadas às viagens e à comida. Neste momento, e até ao final de Setembro, está preenchida com as fotografias da viagem ao Vietname. A ideia é o espaço ser também, em breve, palco de concertos e outros eventos.

