Eros Porto: festival dedicado ao sexo e erotismo está de volta em Junho

As temperaturas vão subir em Junho com o regresso do Eros Porto. A 14.ª edição do salão erótico vai estar na Exponor a quebrar tabus durante quatro dias.

Originamente agendada para 10 a 13 de Março, a 14.ª edição do Eros Porto está agora marcada para os dias 16 a 19 de Junho, devido à actual situação da pandemia em Portugal. O Salão Erótico do Porto tem encontro marcado na Exponor, em Leça da Palmeira.

"Para o Eros Porto, a saúde, a segurança e o bem-estar dos visitantes são questões muito importantes, pelo que a incerteza originada pela disseminação da covid-19 determina que nos juntemos aos esforços das autoridades e de toda a sociedade no rápido controlo da situação", lê-se em comunicado "Estamos convictos que, com a determinação de todos, vamos poder estar juntos novamente, muito em breve, para celebrar o amor no maior evento nacional dedicado à educação sexual, às relações e ao entretenimento adulto."

"Mantemos o compromisso com o público de continuar a trazer as principais novidades e os melhores conteúdos sobre sexualidade, sempre com o intuito de contribuir para o conhecimento, a sensibilização e o fim de tabus que possam constituir um obstáculo à felicidade das relações e das pessoas em geral", acrescenta o comunicado.

Espectáculos de sexo ao vivo, de várias orientações sexuais, massagens eróticas, swing, cinema XXX, conversas, jogos, workshops, gastronomia, venda de produtos e artes circenses com fogo e pirotecnia fazem habitualmente parte da programação do evento.

