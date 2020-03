Escola das Artes da Católica lança debates de arte e cultura online, todos os dias

Esta segunda-feira, a Escola de Artes da Universidade Católica no Porto pôs Daniel Ribas, Diogo Tudela e Nuno Crespo, professores e investigadores da instituição, a discutir online o tema “Fantasmagorias”, num debate em directo que se debruçou sobre conceitos como “fantasma”, “fantasmagoria”, “corpos espectrais” e “hauntologia”.

Seguiu-se a sessão sobre a “História material da cor azul”, que contou esta terça-feira com a presença de Nuno Camarneiro e Arlindo Silva, também docentes na Escola das Artes, que falaram sobre os pigmentos azuis mais usados ao longo da História, os seus elementos químicos e físicos e a sua aplicação na arte.

Os dois debates foram os primeiros de uma série que acontecerá todos os dias, às 17.00, em resposta ao actual cenário pandémico devido ao Covid-19, e como forma de “contribuir para a actividade pedagógica e científica, não substituindo, contudo, as aulas”, lê-se em comunicado de imprensa.

Pode acompanhar as transmissões no Facebook, no YouTube e no site da Escola das Artes, interagir com os professores e consultar, posteriormente, as referências bibliográficas, filmográficas e discográficas da sessão no site ou nos comentários do respectivo debate.

