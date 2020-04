Espaço MIRA inaugura ciclo de exposições online

Nas últimas semanas, é pelos vários ecrãs que escapamos às quatro paredes que nos rodeiam. Também a vida cultural se transferiu para a Internet, e passamos a marcar presença em concertos, sessões de cinema ou exposições com um simples clique.

O Espaço MIRA, em Campanhã, que frequentemente promove exposições, debates ou lançamentos de livros, junta-se agora à programação online. Fora inverno, já era primavera, o verão seria glorioso é o nome do ciclo expositivo que acontece às quartas e sábados, às 21.00, no Facebook, site e no Youtube, e inclui performance, vídeo, cinema, música e som.

Alavancada no sentido de comunidade que está na base do MIRA, assim como na multidisciplinaridade que caracteriza, habitualmente, as suas propostas, esta pretende ser uma “ampla exposição de criações e processos, desvelando a criação em períodos em que nos encontramos religados na ausência”, lê-se no Facebook.

A exposição tem curadoria de José Maia e João Terras e arranca esta quarta 1 com Chiiiinaaaa Sooong, um vídeo de animação de Nuno Ramalho que se apropria da história da produção de uma escultura pública. O alinhamento do ciclo, que acontece até 9 de Maio, inclui nomes como Ana Deus, António Lago, Nuno Ramalho, Cristina Regadas ou Maria Miguel von Hafe. Fique atento às redes sociais para descobrir a programação das próximas datas.

