Espaço MIRA realiza tertúlia online dedicada a Luis Sepúlveda

A melhor forma de não deixar morrer um autor é continuar a dar vida à sua obra através da leitura. É isso que pretende fazer o espaço MIRA, através de uma tertúlia dedicada ao escritor Luis Sepúlveda (1949-2020), que terá lugar no dia 26 de Maio, às 21.00, no lugar onde tudo acontece por estes dias: o espaço virtual (em plataforma a anunciar).

Se, desta vez, o encontro não se faz pessoalmente no espaço cultural de Campanhã, mantém-se a ideia de proximidade e horizontalidade que normalmente marca a sua programação. Assim, propõe-se a leitura de Mundo do Fim do Mundo, romance de 2016 que conta a história de um adolescente aventureiro que embarca num baleeiro para descobrir os confins austrais do continente americano e que, mais tarde, regressa a essas latitudes já enquanto adulto, jornalista e activista dos movimentos ecologistas.

O livro aborda temas como a memória juvenil ou a caça ilegal de espécies protegidas, levando-nos numa viagem pelo Chile Austral. Assim, como é característico da literatura, assume “um valor maior, levando-nos longe no espaço e no tempo”. A programação é de Lucia Montenegro Melo e Maria Odete Correia e o evento pode ser acompanhado aqui.

