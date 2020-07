Esplanada do Jardim do Morro reabriu com nova carta e a mesma vista

Esplanda do Jardim do Morro

Há coisas que não mudam. Como a vista da Esplanada do Jardim do Morro, localizada junto ao jardim com o mesmo nome, em Vila Nova de Gaia, que acaba de reabrir com novidades.

Além da nova imagem, mais fresca, e da construção de um balcão na esplanada que permite comer e beber sem tirar os olhos da paisagem, há também mais opções para picar.

Camarão ao alho (13,50€), batata brava com espuma de coentros (4,50€) e cogumelos salteados com molho de vinho do Porto (7,90€) são alguns dos petiscos para partilhar, mas também há sandes (a partir de 3€) e saladas (a partir de 8,20€). Pensada para os vários momentos do dia, a carta faz ainda uma aposta forte nos cocktails, dos clássicos aos autorais (a partir de 6€).

