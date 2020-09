Esposende vai ter um parque temático de moinhos de vento

Os antigos moinhos de vento da Abelheira vão ser recuperados e transformados em espaços expositivos sobre o ciclo do pão, as energias renováveis e questões ambientais.

Os Moinhos de Vento da Abelheira, situados no ponto mais alto da freguesia de Marinhas, em Esposende, são o testemunho de uma época áurea em que a força do vento impulsionava a indústria de produção de farinha. Agora vão começar a ser recuperados para criar o Parque Temático dos Moinhos de Vento da Abelheira, ligado às energias renováveis e ao ciclo do pão.

Este conjunto de sete moinhos está actualmente classificado como património de interesse municipal. A Câmara de Esposende anunciou que vai, para já, arrancar com a obra de recuperação de três das sete estruturas. Num investimento de 155.000 euros, esta será a primeira fase do processo de constituição do parque. As obras de conservação abrangem os moinhos número 3, 6 e 7, que já são propriedade do município.

No futuro parque, os espaços expositivos vão mostrar o processo que envolve a sementeira e a recolha do grão, assim como os diversos processos necessários à sua preparação para a moagem. Aos moinhos estarão associados os temas da electricidade, do ciclo do pão e da sua etnografia, das questões ambientais do uso de energias, das respostas sensoriais que a cultura do cereal permite experimentar através do tacto, olfacto e visão, e às questões sobre os cereais híbridos ou geneticamente modificados. Um dos espaços, com "aspecto arquitectónico vanguardista", abordará o futuro da energia.

O moinho número 3 será alvo de uma "recuperação funcional", a partir dos vestígios remanescentes no local, numa reconstituição fidedigna do moinho. Os outros dois terão uma recuperação parcial, garantindo o emprego de "técnicas não invasivas" e a preservação da integridade dos elementos existentes.

