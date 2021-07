Essência do Vinho regressa ao Porto com novo formato

Os enófilos portuenses (amadores ou profissionais) têm a agenda preenchida no próximo fim-de-semana, entre 2 e 4 de Julho, graças ao Essência do Vinho. Para esta edição, a organização decidiu apostar num formato diferente, ao ar livre. Pela primeira vez, o evento vai abandonar o Palácio da Bolsa e vai ocupar os jardins do Palácio de Cristal.

Durante três dias, os participantes vão ter a oportunidade de conhecer os vinhos e as novidades de 150 produtores, nacionais e internacionais, e participar em provas comentadas por enólogos, produtores e pelos provadores da Revista de Vinhos. Os interessados devem fazer inscrição prévia online, uma vez que os lugares são limitados.

A programação também vai dar destaque ao melhor que se faz na cozinha, através de sessões de cozinha ao vivo, que vão acontecer diariamente, na Concha Acústica do Palácio de Cristal, às 19.30 (no dia 2), 16.30 e 19.30 (no dia 3), 16.30 e 18.30 (no dia 4). Além disso, vão marcar presença quatro espaços de restauração: Sagardi, Praia da Luz & Luis Américo, Dona Maria/The Lodge Wine & Business Hotel e Espumantes da Bairrada & Ostras.

A tarde de sábado, dia 3, fica marcada pelo anúncio dos vencedores do concurso Os Melhores Vinhos do Dão 2021, já no início da noite serão entregues os prémios do Concurso Mundial de Bruxelas. O evento termina no domingo, com uma prova d'Os Melhores Verdes 2021, recentemente eleitos.

Para entrar no Essência do Vinho é obrigatório comprar copo de provas, que lhe fica por 5€ e inclui duas degustações de vinhos. Existem ainda várias regras que os interessados devem cumprir para participar, nomeadamente a realização de um teste à covid-19 (4€/teste), disponível no local, ou a apresentação de um dos seguintes documentos: Certificado Digital Covid, comprovativo de teste PCR negativo realizado nas últimas 72h, ou comprovativo de teste rápido antigénio realizado nas últimas 48h.

