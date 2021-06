O simplesmente… Vinho está de regresso já este fim-de-semana

Alegrem-se os connaisseurs, os apreciadores, os produtores, os bebedores, os aprendizes, a malta que fez 18 anos recentemente e que já pode beber, os turistas que visitam a cidade e os enochatos, aqueles tipos que acham que sabem mais do que os outros sobre o vinho que agitam no copo. Alegrem-se todos, porque o simplesmente… Vinho, depois de uma paragem forçada por causa da pandemia, está de regresso. Acontece este fim-de-semana, de sexta 2 a domingo 4, ao ar livre, no jardim da Casa Cor de Rosa na Faculdade de Arquitectura do Porto.

A nona edição do simplesmente… Vinho vai contar com 66 vignerons portugueses e um convidado especial da Grã Canária, Carmelo Peña Santana, proprietário, enólogo e o único produtor estrangeiro. Este evento – sempre com uma forte consciência social e ambiental, uma vez que aborda temas como as alterações climáticas, a protecção da biodiversidade, o desenvolvimento sustentável e a preservação do mundo rural – dá voz aos pequenos produtores de vinho e põe-nos em patamares de igualdade com os grandes produtores nacionais. Vai encontrar, por exemplo, vinhos da Casa do JOA, de Trás-os-Montes, que todos os anos lança para o mercado poucos milhares de garrafas, a partilhar espaço, nos jardins, com a portentosa Niepoort, referência do Douro (20€/bilhete diário).

A “ligação à terra, às castas locais, a uma enologia competente mas com raízes na tradição”, continuam a ser apanágios deste simplesmente… Vinho, um acontecimento que não é simplesmente só sobre vinho e que o mistura com uma boa dose de cultura. A exposição Paisagem e Arquitectura: da Vinha e do Vinho, comissariada por Carla Garrido de Oliveira, Filipa Guerreiro e Maria José Casanova, é exemplo disso. É uma “viagem da Ilha do Pico, nos Açores, às encostas da Madeira, dos vales no Douro Vinhateiro a outras regiões demarcadas”, um retrato do património paisagístico e arquitectónico vitivinícola, bem como das suas quintas. Conte ainda com alguns momentos musicais e teatro de rua de fantoches e robertos.

@simplesmente... Vinho simplesmente... Vinho

Mas como beber com o estômago vazio nunca dá bom resultado, os restaurantes Delicatum (Braga) e Forneria de S. Pedro (Afurada) vão estar a servir petiscos, na sexta-feira e no sábado, a partir das 16.00. Para domingo, há uma novidade: o naturalmente... Brunch (35€/pessoa). Com uma forte aposta em produtos naturais e biológicos, no menu vai encontrar desde iogurte grego de framboesa com granola e mel de urze, a broa, queijo de cabra caramelizado, enchidos regionais, saladas de tomate coração-de-boi com orégãos de Monchique e azeitonas, sanduíches de salmão selvagem e rúcula, e brownies de chocolate, entre outras coisas. Tudo para ser acompanhado com sumos, sidras e, claro, bons vinhos.

E como os últimos são os primeiros, ainda antes do início do salão off, na quinta-feira 1, acontece o jantar pop-up, no restaurante Vai-me à Loja, na Rua da Picaria (35€; reservas através de 919 189 585). Será comandado pela Ordem da Cabidela e conta com chefs bem conhecidos da nossa praça, como João Pupo Lameiras, do Ro e Bacalhau, Tânia Durão do Atrevo e o seu pai Henrique, João Cura do Almeja, Inês Proença do Fava Tonka e David Jesus, que vão preparar um menu que vai da cabidela tradicional, a um arroz meloso de cabidela vegetariano, com muitas surpresas pelo caminho.

+ Serra do Pilar vai ter concertos ao ar livre nas noites de Verão



+ Vem aí um ciclo de cinema gratuito ao ar livre no Porto

+ Porto vai ter espectáculos gratuitos de circo contemporâneo ao ar livre

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal