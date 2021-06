Serra do Pilar vai ter concertos ao ar livre nas noites de Verão

António Zambujo, Jorge Palma e Os Quatro e Meia são alguns dos nomes que vão actuar no Quartel da Serra do Pilar, em Gaia, entre 17 de Julho e 8 de Agosto.

A parada do Quartel da Serra do Pilar vai servir de palco à edição deste ano das "Noites de Verão em Gaia", com espectáculos de oito artistas nacionais a decorrer ao longo de quatro fins-de-semana, entre 17 de Julho e 8 de Agosto.

No cartaz estão nomes como Jorge Palma (17 Julho), Fernando Daniel (18 Julho), Os Quatro e Meia (24 Julho), António Zambujo (25 Julho), Fernando Rocha (31 Julho), Diogo Piçarra (1 Agosto), Anjos (7 Agosto) e Bárbara Tinoco (8 Agosto). Os bilhetes custam 10€ por espectáculo e estão à venda online. As actuações têm início marcado para as 20.30, com abertura de portas às 19.30.

O evento foi organizado tendo em conta o cumprimento de todas as normas preconizadas pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), sublinhou a promotora PEV Entertainment, em comunicado. Desta forma, o local será delimitado e os lugares previamente identificados por cadeiras e respectivas marcações, cumprindo um distanciamento mínimo de 1,5 metros entre espectadores. A acrescentar a estas medidas, as entradas e saídas do público terão circuitos próprios e haverá sinalização e marcas físicas no chão.

